En directo, Champions League: Bayern - Real Madrid, en vivo

El Real Madrid ante una remontada más en su historia

El Real Madrid y el Bayern de Múnich se enfrentan con motivo de la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Los alemanes se impusieron en el Santiago Bernabéu por 1-2.

Los blancos, obligados a remontar si quieren estar en semifinales, donde se verían las caras con el PSG, que ha goleado al Liverpool.