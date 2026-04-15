En directo, Champions League: Bayern - Real Madrid, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la vuelta de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Los blancos buscan la remontada.
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El Bayern repite el mismo once que en el Santiago Bernabéu
Vincent Kompany apuesta por los mismos once jugadores que le dieron la victoria en el partido de ida.
Once titular del Real Madrid
Ya hay once titular del Real Madrid. Álvaro Arbeloa apuesta por Brahim Mendy para la remontada en Múnich. No está Camavinga, mientras que Álvaro Carreras se cae del lateral izquierdo.
El Real Madrid ante una remontada más en su historia
El Real Madrid y el Bayern de Múnich se enfrentan con motivo de la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Los alemanes se impusieron en el Santiago Bernabéu por 1-2.
Los blancos, obligados a remontar si quieren estar en semifinales, donde se verían las caras con el PSG, que ha goleado al Liverpool.