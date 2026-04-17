LALIGA anuncia triunfo en el Supremo sobre Real Madrid CF y FC Barcelona

LALIGA ha asegurado este viernes que el Tribunal Supremo ha avalado su actuación en el conflicto sobre el control de los derechos audiovisuales, tras conocerse la sentencia relativa al procedimiento iniciado por el Real Madrid CF y el FC Barcelona.

Según ha informado la propia organización, el alto tribunal ha desestimado el recurso de casación en relación con las decisiones adoptadas por su presidente en el Órgano de Control durante varias sesiones celebradas en 2022. La resolución se fundamenta en la falta de "efecto útil" del recurso, sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Desde LALIGA subrayan que la sentencia no cuestiona los argumentos jurídicos defendidos por la entidad ni entra a analizar si existió conflicto de interés en la toma de decisiones, uno de los puntos centrales de la disputa.

El litigio tiene su origen en las decisiones adoptadas en el órgano encargado de supervisar la gestión de los derechos audiovisuales, que fueron impugnadas por ambos clubes, en una batalla que enfrenta directamente a la patronal de Tebas con las posiciones defendidas por Florentino Pérez y Joan Laporta.

Este conflicto se enmarca en el modelo de comercialización centralizada de los derechos audiovisuales implantado en España a partir de 2015, durante la etapa de Miguel Cardenal al frente del Consejo Superior de Deportes. Aquel cambio supuso un giro estructural en el fútbol español, al pasar de un sistema de venta individual por clubes a uno colectivo gestionado por LALIGA.

La patronal sostiene que sus decisiones responden precisamente a la necesidad de preservar ese modelo y garantizar la integridad de la comercialización en beneficio del conjunto de los clubes, apoyándose en circunstancias objetivas y acreditadas.

No obstante, LALIGA también muestra discrepancias con algunos aspectos de la sentencia, al entender que el tribunal parte de una premisa incorrecta sobre el alcance del recurso presentado, por lo que no descarta estudiar nuevas vías legales. El pronunciamiento vuelve a poner de relieve el pulso constante entre LALIGA y los dos gigantes del fútbol español por el control de uno de los mayores negocios del deporte: los derechos audiovisuales.