Florentino Pérez explica la venta del 5% del Real Madrid: "Yo quiero que el socio sea dueño en lo económico y en lo jurídico"

El presidente del Real Madrid y actual candidato en las elecciones, Florentino Pérez, ha explicado los motivos de vender el 5% del club. Según ha explicado este lunes en un acto junto a los socios y las peñas de la provincia de Toledo, "es rotundamente falso que se vaya a privatizar al Real Madrid, sino que es justamente lo contrario".

Tal y como ha declarado, el objetivo es que la propiedad del club sea de verdad de sus socios, no como hasta ahora, que han sido dueños en lo emocional: "Yo quiero que el socio sea dueño también en lo económico y en lo jurídico, que los socios sean titulares reales del patrimonio económico que hemos construido a lo largo de estos 26 últimos años".

Y es que el presidente del Real Madrid ha explicado que el socio es dueño del club, pero de manera simbólica. La idea de Florentino es la de dar entrada a un socio externo que nunca tendrá la potestad de mandar ni de votar. No obstante, gracias a su participación, los socios podrán saber el precio real del club: "Por primera vez en nuestra historia, el club, y por tanto, los socios, sí pasará a ser el dueño real, con papeles, propietario de uno de los activos más valiosos del mundo. Dejas de ser dueño de un símbolo, para ser dueño de algo que vale", ha apuntado Florentino.

Una fórmula aprobada por los socios

Además de haber explicado los motivos de esta decisión, Florentino ha aclarado que esta fórmula tiene que ser aprobada primero por la asamblea de socios compromisarios para, después, ser aprobada por los socios. En concreto, esta decisión debe ser aprobada por todos los socios en referéndum.

Florentino carga contra Riquelme

Respecto a Enrique Riquelme, Florentino Pérez también ha le ha dedicado unas palabras. Según el presidente, Riquelme "parece más preocupado por inscribir una marca personal y por hacerse famoso", así como ha criticado el aval recibido por el candidato: "No ha habido ni un solo banco español que quisiera darle el aval y ha tenido que recurrir a un banco de Andorra", ha apuntado.

Además, también ha criticado algunas de las propuestas de Riquelme: "Frente a un proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel, proponemos la creación del mayor parque tecnológico de Europa, de generación de nuevos ingresos para que el Real Madrid siga siendo líder. Un club va a tener acceso al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para sus necesidades. Utilizamos la inteligencia artificial para ir de la mano de Apple, que nos va a permitir soñar con algo que va a ser revolucionario: el Bernabéu infinito".