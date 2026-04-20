El Real Madrid abre el casting de entrenadores: ¿podría volver Mourinho?

Tras caer eliminado la pasada semana en cuartos de final de Champions ante el Bayern y estar a nueve puntos del Barça en Liga, el final de temporada en el Real Madrid se antoja más bien largo y desde el club empiezan a mover ficha de cara a cerrar el nombre de quién se hará cargo del equipo la próxima temporada.

Con Arbeloa en una situación muy delicada, se da por hecho que no será él quien siga en el banquillo a partir del verano, y en las últimas horas se han ido publicando informaciones en Portugal que apuntan a una posible vuelta de José Mourinho.

"La información es que el Madrid no ha llamado a José Mourinho", ha asegurado Alberto Pereiro en Radioestadio Noche, donde también ha explicado que el perfil de entrenador que está buscando el Madrid no es el de un técnico joven, descartando así nombres como los de Cesc Fábregas o Andoni Iraola.

La situación es difícil, puesto que algunos de los entrenadores que el Real Madrid tiene en su lista van a estar en el Mundial. Son los casos de Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Julian Nagelsmann (Alemania) o Didier Deschamps (Francia), pero en este sentido desde el club deslizan no querer a un entrenador que vaya a llegar a las fases finales del torneo porque sería apurar mucho la planificación de la pretemporada.

En este sentido, otro de los nombres que suena es el de Massimiliano Allegri, actualmente entrenador del Milan y al que Florentino Pérez ha sondeado en alguna otra ocasión.

"El Madrid todavía está analizando (…) Al entrenador que vaya a fichar se le ofrece un equipo hecho con una plantilla a la que considera que le faltan retoques como pueden ser Rodri o un central", explica Pereiro.