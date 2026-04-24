El Real Madrid se desangra aún más en La Liga: así sonó en Radioestadio (1-1)

El Real Madrid consolida aún más su adiós a La Liga tras empatar con el Betis en el partido disputado este viernes en La Cartuja. Durante el encuentro, el nivel del Madrid no fue para tirar cohetes, a pesar del gol de Vinicius en el minuto 17 de la primera parte.

"El primer tiempo, futbolísticamente, ha sido aburrido", dijo nuestro comentarista Miguel Serrano en Radioestadio. "El Real Madrid no defiende bien como equipo, ni tampoco ataca bien". En esta línea también se pronunció Enrique Ortego: "Dentro de la dejadez general, el Madrid está siendo mejor. Tiene a su favor que tiene más gol que el Betis".

El primer tiempo, futbolísticamente, ha sido aburrido

No fue hasta el minuto 17 cuando un gol de Vinicius adelantaba e inauguraba el marcador. Así lo narró Alberto Pereiro: "¡Gol de Vinicius! ¡Vini, Vini, y mil veces Vini! El disparo de Fede Valverde desde la frontal del área (...) ¡Aparece Vini, le mete el palito de golf y para dentro! ¡Marca Vini Junior!".

Ya después del descanso, el partido siguió la misma dinámica: sin mucho espíritu de guerra por parte de ninguno de los dos equipos, con los locales intentando estrenarse en el marcador y con un Real Madrid que no consiguió marcar ninguno más.

Gol del Betis para darle La Liga al Barça

Cuando el equipo verdiblanco se veía con derrota en casa, un gol de Héctor Bellerín empataba el partido en los minutos de descuento. "¡Gol del Betis para darle La Liga al Barça! Marca Héctor Bellerín en La Cartuja".

Este resultado deja al conjunto madridista con 74 puntos, mientras que el líder Barça tiene 82 puntos y aún debe disputar su encuentro de esta jornada 32 con su visita al Getafe. Por su parte, el Betis se colocó con 50 puntos y añadió presión a su persecución del cuarto puesto, en poder de un Atlético de Madrid que luce 57 puntos y piensa más en la Champions League.