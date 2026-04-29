Isi Palazón, sancionado siete partidos

El Comité desestimó íntegramente las alegaciones presentadas por el Rayo Vallecano en relación con las decisiones arbitrales adoptadas por José Luis Guzmán en su encuentro ante la Real Sociedad correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports (Primera División). En su resolución, el organismo disciplinario confirmó todas las amonestaciones y la expulsión reflejadas en el acta, al considerar que las pruebas videográficas aportadas por el club madrileño no acreditan la existencia de un error material manifiesto. De este modo, el Comité ratifica la amonestación mostrada a Isi Palazón en el minuto 29 por desaprobar una decisión arbitral, lo que conlleva un partido de suspensión por acumulación de tarjetas. Asimismo, confirmó su expulsión en el tiempo añadido por acceder al terreno de juego para protestar e insultar al colegiado, a quien, según el acta, llamó "sinvergüenza".

Esos hechos, unidos al partido de suspensión por acumulación de tarjetas, fueron sancionados con un total de seis encuentros, dos por la protesta y cuatro por la expresión considerada ofensiva. Igualmente, el comité mantuvo las tarjetas amarillas mostradas al jugador del Rayo Vallecano Ismaila Ciss, por una acción temeraria, y a su compañero Andrei Ratiu, por impedir una ocasión manifiesta de gol, al entender el Comité que las imágenes son compatibles con lo recogido en el acta. Además, se perderán la próxima jornada por acumulación de tarjetas amarillas Mario Martín y Djené Dakonam (Getafe), Jules Koundé (Barcelona), Alex Moreno (Girona), Ibrahima Sow (Sevilla) y Marcos Alonso (Celta). También fue castigado con un encuentro Pol Lozano (Espanyol), tras ser expulsado por doble amonestación, y Germán Valera (Elche), que vio cartulina roja durante el choque que disputó su equipo ante el Oviedo. EFE