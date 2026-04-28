El PSG le endosa una manita al Bayern, pero no deja cerrada la eliminatoria, que se decidirá en en Allianz (5-4)

El PSG y el Bayern de Múnich han protagonizado un partido de ida de Champions League que pasará a la historia. Nueve goles en total, cinco de ellos en la primera parte, en un partido de locura en el que no ha habido ningún momento de descanso y en el que la nota discordante la puso la lesión de Achraf, que tuvo que ser sustituido.

El partido ha sido un ir y venir constante, sin ningún momento de respiro. Aunque las cosas se ponían bien para el equipo alemán gracias al gol de Kane de penalti en el minuto 17, pronto se le volvió todo en contra. Primero fue Kvaratskhelia y luego Joao Neves los que dieron la vuelta al marcador a favor de los franceses.

Aun así, el Bayern no bajó los brazos y Olise anotó su tanto particular para empatar el encuentro. Sin embargo, justo en la última jugada de la primera parte, el colegiado señaló penalti a favor del PSG tras revisar en el VAR una mano de Davies. Dembelé no falló y anotó el primero de su doblete particular.

La segunda parte siguió con la locura de la primera. Todo se ponía de cara con el cuarto, obra de Kvaratskhelia, que también anotaba un doblete, y con el quinto, obra de Dembelé. El partido parecía que ya tenía un claro ganador, pero todavía faltaba media hora y el Bayern lo supo aprovechar.

Primero Upamecano tras rematar un córner y luego Luis Díaz tras una jugada personal magistral recortaron distancias para poner el definitivo 5-4 en el marcador. Pudo empatar el Bayern en la última jugada del partido tras una jugada embarullada en el área que salvó el defensa del PSG en la línea.

En definitiva, nueve minutos de locura para dejar el partido completamente abierto para la vuelta en el Allianz Arena, donde se decidirá quién pasa a la final. Por su parte, el Atleti y el Arsenal se enfrentan en la otra semifinal buscando también un hueco en la tan ansiada final.