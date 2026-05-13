Pablo Pombo sentencia a María Jesús Montero: "Es uno de los errores más groseros que he visto en una campaña"

La campaña electoral andaluza está llegando a su fin, y con ella la celebración de los últimos debates entre los representantes de los principales partidos políticos. Una recta final que está viniendo condicionada por el último debate celebrado en Canal Sur.

La representante socialista, María Jesús Montero, ha sido puesta en el punto de mira tras sus valoraciones en dicho debate respecto al trágico asesinato de los dos guardias civiles en Huelva, un suceso que ha llegado a calificar como "un accidente laboral".

El periodista Pablo Pombo ha valorado estas polémicas y desafortunadas declaraciones de María Jesús Montero en el programa Por Fin de Onda Cero. Pombo ha resaltado la mala gestión de la campaña socialista, señalando que "hay un problema de equipos, de falta de talento, de preparación y de falta de lectura del estado anímico de la sociedad".

En esta línea, ha criticado la desconexión de la candidata del PSOE con la realidad y la cultura del pueblo andaluz. "Si hay algún país en el mundo que tenga una cultura de la muerte fuerte, es España, y dentro de España la región más fuerte es Andalucía. Lo vimos con Adamuz y lo vemos ahora con esto".

"Me atrevo a decir que no será su último error"

Pombo ha detallado que estas declaraciones han "tocado unas fibras en el nervio andaluz, en esa guitarra estás tocando una cuerda muy delicada", además de opinar que, mientras Juanma Moreno ha ganado muchos adeptos con su empatía, en el caso de Montero "es algo irrecuperable".

Por último, ha sentenciado que es "un error de los más groseros que yo he visto en la historia de las campañas electorales", y se ha atrevido a vaticinar que "como estamos a miércoles, no será su último error", antes de que se celebren las elecciones al Parlamento de Andalucía este domingo 17 de mayo.