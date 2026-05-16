Julia Otero, sobre Clavijo y la "tristeza" de Canarias por la gestión de la crisis del hantavirus: "No es bueno tomar la parte por el todo"

Un día después del final de la operación de evacuación de las más de 100 personas del crucero MV Hondius por el brote de hantavirus, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó la "deslealtad" a las islas del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras ocultar un supuesto positivo.

El presidente canario aseguraba que era un "día triste" y que ocultar esa información por parte del ministro "es una afrenta que jamás" va a olvidar, dado que la "lealtad" que mostró al anterior Gobierno de Canarias presidido por Torres "no ha sido correspondida".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, comentaba que "negarse" a acoger a 150 personas de un crucero en medio de una crisis sanitaria por un brote de hantavirus "es un acto de insolidaridad y falta absoluta de humanidad", aparte de que Clavijo "ha convertido una crisis sanitaria en un conflicto político".

El portavoz socialista decía que "lo que ha hecho España es asumir una obligación a solicitud de la OMS", que obliga "legal, moral y éticamente" a dar acogida al crucero.

La columna de Julia

Buenos días, se está acabando la semana, una semana de mucho cante.

Empezó con el presidente canario dando trabajo a los creadores de contenido con Inteligencia Artificial. Apenas unas horas después de su tesis roedora, podía verse en redes a ratones buceando, otros deslumbrando con su natación sincronizada, otros con gafas de sol en las playas… Se entiende el mal rato del señor Clavijo, que ha tenido una semana triste. Lo dijo, "Canarias está triste". No. Es él el triste, Canarias está estupendamente. No es bueno tomar la parte por el todo.

A ese cante, que siguió con más desafines durante la semana, se unió la presidenta de Madrid, que también volvió triste de México, aunque el mismo día Florentino Pérez contraprogramó con otra canción. Los dos demostraron que la rabiosa actualidad es tal cual, rabiosa. El virus de la M30, suponemos los de la periferia.

Para acabar la semana de la canción, al candidato Moreno Bonilla le pareció buena idea ponerse en modo estrella del pop y grabarse un videoclip. ¡Es la nueva comunicación política, amiguitos!… Y si no, busquen al nuevo ministro de Sanidad de Hungría bailando en su toma de posesión junto al nuevo presidente, Peter Magyar. No me pregunten qué tipo de baile: entre Michael Jackson y Lola Flores.

Aunque les digo una cosa: entre los rabiosos y los cachondos siempre son mejores los segundos.