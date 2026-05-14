Los requisitos de Junts para apoyar un nuevo decreto del Gobierno en materia de vivienda

Junts se ha mostrado abierto este miércoles a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos del alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o a la rehabilitación de vivienda habitual.

Fuentes del partido de Puigdemont lo han explicado después de que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, avalara esta semana la activación de incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda, como había pedido Junts.

El Congreso ya tumbó la prórroga de los alquileres

El grupo liderado por Miriam Nogueras ya presentó a mediados de abril una proposición no de ley que planteaba una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales.

Fuentes cifran en 2.500 millones de euros el coste que supondría la aprobación de deducciones por gastos de hipoteca y en cuentas bancarias, y de 200 o 300 millones en materia de alquileres, lo que ven como "asumible".

El Congreso ya tumbó a finales de abril el decreto de prórroga de los alquileres del Gobierno, con los votos en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención del PNV.

Según Junts, el Gobierno cree que este real decreto tenía errores jurídicos y artículos que eran inaplicables, y que están preocupados en materia de vivienda porque consideran que esta cuestión está empezando a penalizarlos.