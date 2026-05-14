Las polémicas declaraciones de Ayuso sobre México tras su viaje al país: "No existió hasta que llegaron los españoles"

"México no existió hasta la llegada de los españoles; era otra civilización". Estas han sido las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de las críticas de la oposición por su viaje al país. Según denuncia, sufrió un "boicot" tanto por el Gobierno español como por el mexicano.

"México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más porque era otra civilización", ha respondido la dirigente regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje

"Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala número 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje". Así se ha referido la mandataria a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien ha cuestionado por qué "no lo abre al público" y que quizás tendría que empezar "a pedir disculpas por tanta mentira y tanto agravio para vivir de la pobreza".

Duros reproches contra el comunismo

En este momento ha aprovechado para cargar contra el comunismo: "Es lo que ha hecho siempre el comunismo para crear dependencia, para crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, que no tenga nada, ni familia, ni historia, ni propiedad".

Durante su intervención, la mandataria también ha sido muy crítica con la oposición hasta el punto de preguntar por qué no se cuestionan los viajes de otros presidentes autonómicos, como el catalán Salvador Illa. "Con las barbaridades que ha dicho el Gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que ha ido a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el Gobierno norteamericano a boicotear el acto? ¿Por qué no somos todos iguales?", se ha preguntado.

Cancelación anticipada

Díaz Ayuso viajó a México el domingo 3 de mayo y, en principio, iba a estar allí hasta el martes 12; sin embargo, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira con motivo de un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y emprendió su regreso el domingo 10, aterrizando en Madrid el lunes 11.

En varias entrevistas concedidas, la mandataria autonómica ha responsabilizado de ese "boicot" al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado igualmente de haberla "abandonado" en una situación de "peligro extremo", y ha denunciado reiteradamente que México es un 'narcoestado' "profundamente violento y peligroso".