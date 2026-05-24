El vídeo del momento del tiroteo a las afueras de la Casa Blanca que ha dejado un muerto y un herido

Un hombre ha disparado contra un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado a las afueras de la Casa Blanca. La respuesta de los agentes ha sido rápida: dispararon contra él, que ha muerto finalmente, y contra un viandante. Ningún agente federal ha resultado herido, según fuentes cercanas a la investigación en declaraciones a la CBS.

Así las cosas, la Casa Blanca ha estado cerrada de manera temporal tras escucharse entre 15 y 30 disparos, que fueron captados por las cámaras de la prensa que en ese momento hacían reportes a los medios sobre los avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. En el reportaje de Selina Wang, de ABC, ha quedado plasmada la escena, porque en ese momento se encontraba en directo para la cadena.

No se sabe si el presidente Donald Trump se encontraba en esos momentos dentro de la Casa Blanca, pero tres horas antes había publicado en su red Truth Social que estaba en el Despacho Oval junto con el vicepresidente JC Vance y otros miembros del gabinete, con los que se había reunido.

Por el momento la investigación sigue abierta

Por su parte, los periodistas que estaban en el jardín norte fueron trasladados hasta la sala de conferencias y, después, evacuados. Según el servicio secreto, el sospechoso se habría acercado al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha comentado a los medios que los agentes estaban trabajando para "corroborar la información con el personal del terreno". Las autoridades han confirmado en un comunicado que la agencia del Servicio Secreto está al tanto de los disparos y que ofrecerán más detalles a medida que haya más información.

Trump reivindica la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Trump ha aprovechado para reivindicar la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, que incluiría un complejo de seguridad. Este salón es importante no solo para él, sino para los futuros presidentes porque será "el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington. La seguridad de nuestro país así lo exige".

El presidente pretende inaugurarlo antes de acabar su mandato en 2029 y tiene un coste estimado de entre 170 y 350 millones de euros, según la propia Administración. Con una amplitud de 8.200 metros cuadrados, contaría con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación.

Este incidente se produce apenas un mes después del intento de atentado que sufrió Donald Trump durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca. Previamente, en julio de 2024 un hombre armado abrió fuego contra él durante un mitin en Pensilvania y dos meses después un hombre fue arrestado tras ser descubierto a las afueras del campo de golf en Florida por querer asesinarlo.