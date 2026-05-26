Estados Unidos lanza varios ataques contra el sur de Irán mientras afirma que mantiene las negociaciones

Estados Unidos asegura haber llevado a cabo varios ataques en el sur de Irán en una operación descrita como de "legítima defensa". Washington sostiene que los objetivos fueron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que, presuntamente, intentaban colocar minas en la zona.

Mientras tanto, el posible acuerdo para rebajar la tensión sigue sin concretarse y Donald Trump reclama a los países del Golfo que se sumen a los Acuerdos de Abraham y reconozcan a Israel, una petición ante la que varios gobiernos de la región responden exigiendo antes un reconocimiento del Estado palestino por parte de Tel Aviv. Paralelamente, Benjamin Netanyahu mantiene la intensificación de las operaciones israelíes contra las milicias de Hezbolá en Líbano.

Varios medios estadounidenses informaron de los ataques citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, explicó a Fox News que la operación se produjo en un contexto de "legítima defensa" para proteger a las tropas estadounidenses frente a amenazas atribuidas a fuerzas iraníes.

"Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", añadió Hawkins. Según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la cadena estadounidense, las fuerzas también actuaron ante lo que parecía ser una posición de misiles que podría haber apuntado a aviones de combate estadounidenses.

Trump había autorizado previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a posibles provocaciones iraníes en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial. Hawkins subrayó además que el Centcom "continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención" durante el alto el fuego actualmente vigente.

Estos movimientos se producen en un momento en el que Estados Unidos e Irán han intensificado sus contactos diplomáticos y trabajan en un posible acuerdo para poner fin al conflicto. La Casa Blanca mantiene la expectativa de poder cerrar un pacto en los próximos días, aunque Teherán ha rebajado ese optimismo y ha señalado que un entendimiento no es inminente.

Las filtraciones aparecidas en medios estadounidenses apuntan a que el acuerdo podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz y un alivio de las sanciones económicas impuestas a Irán, mientras que la cuestión nuclear quedaría aplazada para una fase posterior. Ese planteamiento ya ha generado críticas entre varios senadores republicanos próximos a Trump.

Rubio confirma que continúan las negociaciones

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra" y confirmó que las negociaciones con Irán siguen activas, aunque advirtió de que todavía persisten discrepancias importantes en el borrador del acuerdo.

"Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va a ser un buen trato o no va a haber ninguno", declaró Rubio ante periodistas en la ciudad india de Jaipur.

Por su parte, Trump ha tratado durante toda la jornada de restar importancia a las dudas sobre el proceso negociador. El mandatario afirmó por la mañana que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear y, horas después, insistió en un mensaje publicado en su red social en que las reservas iraníes de uranio enriquecido acabarán siendo entregadas a Estados Unidos para su destrucción.