Marco Rubio asegura que en las próximas horas habrá "buenas noticias" sobre el estrecho de Ormuz, pero "queda trabajo por hacer"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que es posible que en las próximas horas haya "buenas noticias" sobre el estrecho de Ormuz. Aun así, ha avisado de que no serían una resolución definitiva. "Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto", ha dicho desde Nueva Delhi.

Según Rubio, estas negociaciones se refieren a "un estrecho abierto sin peajes" y que el borrador del acuerdo también contempla "algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado". No obstante, el anuncio final recaerá en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque los progresos están siendo "significativos", Rubio ha matizado que simplemente se trata de un proceso de transición, pero no el fin. "Creo que hay buenas noticias en ese frente, pero no definitivas (...) Todavía nos queda trabajo por hacer", ha indicado. Además, ha cargado contra Irán, al que ha advertido de que no es "el dueño" del estrecho de Ormuz.

Progresiva apertura de Ormuz, fin de las sanciones y nada sobre la cuestión nuclear

Desde medios iraníes han afirmado que el acuerdo prevé la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes y la apertura progresiva de Ormuz. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de que el documento de entendimiento que ambas partes afirmaron ayer que están ultimando prioriza el fin de la guerra.

El acuerdo incluiría la "recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el 28 de febrero. "Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa a la guerra, sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto", ha apuntado.

Por su parte, la agencia Fars ha declarado, citando fuentes anónimas, que el borrador del acuerdo no incluye ninguna cláusula sobre compromisos nucleares iraníes, porque todos los asuntos relacionados con el programa nuclear habrían sido aplazados a unas negociaciones de 60 días posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Washington ha cumplido con los objetivos de Furia Épica

Así las cosas, según el jefe de la diplomacia estadounidense, el objetivo de EEUU es encontrar una salida negociada, pero que el problema "se va a resolver de una forma u otra", ha afirmado. Rubio, además, ha defendido que su país ha cumplido con los objetivos de la operación Furia Épica.

"Íbamos a destruir su marina, lo cual hemos hecho; íbamos a reducir significativamente su capacidad para lanzar misiles balísticos (...) y hemos logrado ese objetivo; e íbamos a dañar su base industrial de defensa (...) Hemos logrado eso también", ha enumerado.

Acusa a Irán de ser "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo"

Además, ha acusado a Irán de ser "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo" y de financiar a grupos como Hezbolá y Hamás y de organizar asesinatos e intentos de asesinato en diversos países. "Estamos hablando de uno de los regímenes más viles sobre la faz de la tierra y en la historia moderna", ha declarado.

Horas antes, Trump había dicho que Estados Unidos e Irán están negociando "los aspectos y detalles finales" de un acuerdo de paz, además de "muchos otros elementos, se abrirá el estrecho de Ormuz". El presidente estadounidense confirmó que había tenido "una conversación productiva" con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.