Encuentran una decena de artefactos explosivos de la Segunda Guerra Mundial en las vías que conectan Roma con Nápoles

Las Fuerzas Armadas de Italia han comunicado el descubrimiento de alrededor de diez artefactos explosivos procedentes de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas, con un peso que rondaban los 500 kilos, fueron localizadas en un tramo de la vía ferroviaria que une Roma con Nápoles, al sur de Italia.

El tráfico ha sido suspendido mientras finalizan las labores de retirada, después de que se encontraran los explosivos durante las obras de un tramo de la línea, a la altura de la localidad de Formia, en la provincia de Latina, situada en la región de Lacio, según informó el diario "La Repubblica".

Los artefactos se hallaron en una zanja de excavación situada bajo la vía férrea, en una zona cercana a áreas residenciales. El incidente llevó a activar el protocolo de emergencia, lo que ocasionó la suspensión del tráfico ferroviario entre Formia y Minturno y la actuación del equipo de desactivación de explosivos del Ejército.

La Prefectura de Latina comunicó el suceso y ordenó la activación inmediata del 21º Regimiento de Ingenieros de Caserta, una unidad especializada del Ejército italiano en la intervención y desactivación de explosivos, después de que la zona fuera asegurada por las fuerzas policiales.

¿Qué harán con ellas?

Los expertos en desactivación de artefactos han explicado que las bombas serán trasladadas durante la noche en un vehículo especial, escoltado por las fuerzas del orden, hasta una cantera habilitada para su almacenamiento temporal.