Milei sale airoso de las elecciones legislativas y refuerza su posición en el congreso y senado argentinos

La Libertada Avanza, el partido de Javier Milei, se ha impuesto con más del 40% de los votos en las elecciones legislativas de medio mandato en un resultado soprendente para el propio Gobierno argentino, puesto a que los sondeos vaticinaban un resultado mucho más sombrío para la apuesta de la derecha libertaria.

Los candidatos de Milei han obtenido una ventaja de 9 puntos respecto a los peronistas de Fuerza Patria y amplía su peso en la Cámara de los Diputados y en el Senado. La victoria también inclute la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses cosechó una derrota cargada de simbolismo que ahora se revierte cuando aún quedan dos años de mandatos.

La participación ha sido la más baja en 40 años

Se presentaban como unas elecciones muy ajustadas entre Milei y el peronismo, pero el desenlace ha reflejado otra cosa. 36 millones de personas estaban llamadas a votar. Y aunque en Argentina el voto es obligatorio, la participación se ha quedado en el 66%, la cifra más baja desde el regreso de la democracia al país en 1983, hace más de cuatro décadas. No acudir a las urnas se salda con una pequeña multa.

Los comicios se presentaban como una suerte de plebiscito en el ecuador de la legislatura y venían precedidos de un sonoro fracaso hace dos meses en las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde el peronismo le propinó un severo correctivo sacándole 14 puntos de ventaja al partido de Milei. Pero este domingo esa situación se ha revertido y la derecha libertaria ha triunfado en la provincia con mayor población y más simbólica además de en casi todo el país.

Peso de Donald Trump

Las elecciones llegaban en un momento muy complejo para Argentina y de mucho cuestionamiento al gobierno por la situación económica de estancamiento, la deuda disparada, la política de recortes, varios escándalos de corrupción y la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había llegado a condicionar la ayuda financiera al país a la victoria de Milei este domingo.

Trump felicitó la victoria de la formación de Milei con un mensaje en su red social Truth Social en el que calificó su trabajo como excelente y afirmó que el pueblo argentino había justificado su confianza en él.

Mensaje de Trump en Truth Social | Truth Social

La Libertad Avanza, el partido del presidente ha conseguido pasar en el Congreso de los 37 escaños a los 93 y en el Senado de 6 a 19. No consigue la mayoría en el Congreso, pero sí más de un tercio de la representación y con ello podrá sacar adelante las reformas que hasta ahora le bloqueaba la oposición.