Miles de médicos se manifiestan en por un Estatuto Marco propio: "O se rectifica o se acabará desmantelando la sanidad"

Unos 4.000 médicos de toda España, según la Policía -a falta del dato definitivo de la Delegación del Gobierno-, se han manifestado en el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio y para avisar de las huelgas previstas a partir del próximo lunes. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos ha advertido que "solo hay una opción, o se rectifica o se acabará desmantelando la sanidad".

Durante el recorrido, entre el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, los profesionales han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo'. La mayoría iban vestidos con las batas blancas que a partir de la semana que viene, colgarán.

Huelgas hasta junio, con un paro semanal al mes

La manifestación ha sido convocada por seis sindicatos: Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Todos ellos rechazan el estatuto acordado entre Sanidad y los sindicatos y, por este motivo, han salido a las calles, en la antesala de las sucesivas huelgas que va a haber hasta junio, con una semana de paro al mes.

Además, del secretario general de CESM, también ha denunciado la situación la Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif, quien confía en la apertura "de vías de diálogo" y ha asegurado que no van a parar porque "la profesión médica ha despertado".

El modelo actual nos frustra

Los médicos residentes también se han sumado a la protesta. Es el caso de Óscar Cordero, quien ha relatado a EFE la "frustración" que sienten porque el modelo actual no les permite "prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes". "Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial", ha añadido.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos anunciaron que habían llegado a un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, que lleva 23 años sin actualizarse. Ahora tiene que pasar por el Consejo de Ministros y continuar con la tramitación parlamentaria.