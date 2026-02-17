Alsina, en Espejo Público: "Me resulta embarazoso ver la actitud mendicante de María Guardiola"

Más de uno y Espejo Público han realizado su conexión semanal, en la que Susanna Griso y Carlos Alsina han analizado la actualidad política española.

El primer asunto abordado ha sido la reciente entrevista concedida por María Guardiola, sobre la que Alsina ha señalado que le resulta "embarazoso" verla "dar pasos arrodillada" hacia un acuerdo con Vox con una actitud que ha calificado de cercana a lo "mendicante". Para el director del programa radiofónico, el resumen de esa situación podría sintetizarse en la frase "Levántame el castigo, Santi", en alusión al líder del partido, Santiago Abascal.

Levántame el castigo, Santi

Por su parte, Griso ha considerado que Abascal estaría ridiculizando a Guardiola al empujarla a adoptar ese posicionamiento en la negociación. Ambos comunicadores han coincidido en que el punto al que ha llegado la negociación obliga a las partes a explicar públicamente los motivos por los que todavía no se ha alcanzado un acuerdo.

La propia Guardiola ha asegurado que solo faltan algunos aspectos concretos para poder cerrar el pacto. Sin embargo, Alsina ha señalado que existe la sensación de que desde Vox se pretende desgastar políticamente a la dirigente popular, especialmente si se compara con el avance de las negociaciones en Aragón, donde las conversaciones continúan su curso. El periodista ha interpretado esta situación como un posible ánimo de "desquite" dirigido hacia la figura de la presidenta extremeña.

El juicio del CIS

Durante la conversación, Griso también ha puesto el foco en el "abismo" que, a su juicio, existe entre diferentes encuestas electorales, especialmente entre las elaboradas por empresas privadas y las publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este contexto, Alsina ha ironizado señalando que a su presidente, José Félix Tezanos, se le podría reconocer "el mérito de ser capaz de movilizar a los encuestados", algo que —ha añadido— no se traduce necesariamente en resultados electorales.

Ambos comunicadores han comentado también que algunos sondeos reflejan un crecimiento de Vox, mientras que el único partido que aparece con un retroceso significativo sería el Partido Popular, una tendencia que, según han señalado, no se corresponde plenamente con los resultados observados en recientes elecciones autonómicas, en las que ha sido el PSOE el partido que más se ha hundido.

Por último, Alsina ha reflexionado sobre la situación del espacio político progresista, afirmando que la expresión "la izquierda a la izquierda de la izquierda" describe con bastante precisión "el carajal" en el que, a su juicio, se encuentran actualmente los partidos de ese sector ideológico.