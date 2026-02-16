Génova reprocha a Guardiola que falta "discreción" en la negociación con Vox: "Hay que hacer menos ruido y trabajar más"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" y a la "discreción" en la negociación que mantienen en Extremadura la presidenta en funciones, María Guardiola, y Vox tras las elecciones del pasado 8 de febrero.

"Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un Gobierno a Extremadura". Así lo ha señalado Fúnez durante una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Posible acuerdo PP-Vox

Preguntada por un posible acuerdo con Vox en Extremadura, después de que la formación de Santiago Abascal dijera "no rotundo" hace algunos días, Fúnez afirma que en el seno del partido a nivel nacional hay "esperanza en el sentido de la responsabilidad". Es precisamente ese sentido de la responsabilidad lo que debe dirigir las conversaciones que en este momento se están llevando a cabo en Extremadura.

Según la dirigente del PP, Guardiola debe ser la persona que "lidere el futuro Gobierno" de la comunidad extremeña y debe hacerse con unas negociaciones que se rijan "por la estabilidad, que es lo que quieren los extremeños, y también por la proporcionalidad". Insiste así en que "hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación".

El trabajo ya "está hecho"

Desde Extremadura, según apunta Servimedia, no se dan por aludidos. "El trabajo está hecho, solo falta Vox", dicen las fuentes consultadas. Hay malestar entre sus filas con Génova por las declaraciones de hoy. Ya en campaña, ambos equipos chocaron por la estrategia.

No obstante, Fúnez ha descartado que Feijóo se implique en la negociación y afirma que tanto Guardiola como el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, "saben exactamente cuáles son las líneas que están marcadas" para negociar.

Respecto a las declaraciones de Guardiola a 'Okdiario' en las que dice que el feminismo que defiende ella es el mismo que Vox, Fúnez ha intentado quitar hierro al asunto y afirma que "posiblemente" se refiere a que ambos partidos están en contra del burka y el niqab.