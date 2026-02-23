La Brújula de la Economía

Ramos Industrial, 50 años de evolución desde Alsasua

De los suministros y mantenimiento industriales a la inteligencia industrial aplicada a la robótica.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Hoy en La Brújula de Navarra hablamos de una empresa que ya ha cumplido medio siglo de vida. Y lo ha hecho ayudando a la industria a resolver sus desafíos. Fundada por Juan Ramos y Paxi Leiza en la calle Zelai de Alsasua, comenzaron ofreciendo servicios de bobinado de motores eléctricos a la industria local.

50 años después, con ese mismo espíritu de ofrecer soluciones, no solo se dedican a los suministros industriales, sino a también al mantenimiento industrial, a las instalaciones eléctricas, a la maquinaria especial o a la automatización o la robótica. Esta compañía, que también cuenta con sede en Beasain, ha crecido tanto que bajo el paraguas de Ramos Industrial también se encuentra la empresa Ega Robotics y Koiote Inteligencia Industrial, dedicadas a la robótica y a soluciones para la Industria 4.0. Nos explica la empresa Pedro Latorre, su director general, y también presidente de la Asociación de Empresarios de Sakana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer