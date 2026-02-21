Victoria épica de Osasuna ante el Real Madrid

Osasuna arrancó con intensidad, neutralizando a un Real Madrid sin claridad ofensiva pese a la movilidad de sus hombres. Vini Jr. apenas inquietó y Ante Budimir avisó con un zurdazo con rosca.

Los navarros se mostraron firmes atrás, mientras Thibaut Courtois evitó el gol en una acción a bocajarro. También lo intentaron Budimir, con un cabezazo, y Kylian Mbappé, cuyo disparo detuvo Sergio Herrera.

La polémica llegó en el minuto 35, cuando el árbitro Alejandro Quintero González revisó un pisotón de Courtois sobre Budimir, por el que había sacado tarjeta amarilla al delantero de Osasuna por simular. El croata no falló desde el punto de penalti y firmó su duodécimo gol del curso para hacer estallar El Sadar.

Budimir lanza el penalty que pone el 1-0 ante el Real Madrid | Villar López - EFE

Antes del descanso, Víctor Muñoz rozó el segundo, pero David Alaba evitó el tanto con una intervención providencial.

En la reanudación el equipo de Arbeloa apretó más y generó algo más de peligro, hasta que en el minuto 73, una buena jugada de Fede Valverde la remató Vinicius a gol.

Osasuna no se vino abajo y siguió acercándose a la portería del real Madrid. En el 82 la tuvo Raúl, que había sustituido a Budi, tras pase de Víctor.

Seguían insistiendo los rojillos y en el minuto 90, Raúl puso la guinda con un recorte dentro del área que ha dejado sentado a Asencio y ha batido a Courtois poniendo el 2-1 en Pamplona.