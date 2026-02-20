Asesinada una mujer en una vivienda de Sarriguren a manos de su marido

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en el Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca después de una discusión y de herir de gravedad a su madre -suegra de la víctima. El suceso ha tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra de la localidad. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral. El supuesto autor de la agresión ha sido detenido en las inmediaciones después de fugarse inicialmente del lugar de los hechos. Agentes del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral se han hecho cargo de la investigación del crimen . El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.