Premier Pádel Tour

Martina Calvo: "Quizá está yendo todo rápido pero me va bien porque no me he puesto presión"

La jugadora navarra de pádel afronta con 17 años la segunda temporada en el Premier Pádel Tour... y 2º de Bachillerato.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Martina Calvo se lo pasa bien jugando a pádel. Disfruta. Y esa es la clave para vivir con naturalidad una incipiente pero prometedora carrera deportiva: es el segundo año que compite en el Premier Pádel Tour, el circuito internacional más prestigioso, y lo compagina con el curso de 2º de Bachiller, como corresponde a cualquier estudiante de su edad. Solo que cada dos o tres semanas viaja por el mundo jugando a pádel en torneos que le han llevado a Qatar, Bruselas, Buenos Aires, Dubai o Acapulco.

La semana pasada estuvo en Riad, Arabia Saudí, en el primer torneo de la nueva temporada. Llegó a cuartos de final en compañía de su pareja en la pista, Marta Ortega, y cayeron frente a las número 1 del mundo. Sobre su experiencia en ese torneo, su corta pero intensa trayectoria en el pádel, en la que sigue ligada a su club y entrenador de siempre, Pablo Semprún en Itaroa, su filosofía con el deporte y el pádel y su experiencia con lo que está viviendo habla Martina Calvo en esta entrevista en Radioestadio Navarra.

