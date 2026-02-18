Martina Calvo: "Quizá está yendo todo rápido pero me va bien porque no me he puesto presión"

Martina Calvo se lo pasa bien jugando a pádel. Disfruta. Y esa es la clave para vivir con naturalidad una incipiente pero prometedora carrera deportiva: es el segundo año que compite en el Premier Pádel Tour, el circuito internacional más prestigioso, y lo compagina con el curso de 2º de Bachiller, como corresponde a cualquier estudiante de su edad. Solo que cada dos o tres semanas viaja por el mundo jugando a pádel en torneos que le han llevado a Qatar, Bruselas, Buenos Aires, Dubai o Acapulco.

La semana pasada estuvo en Riad, Arabia Saudí, en el primer torneo de la nueva temporada. Llegó a cuartos de final en compañía de su pareja en la pista, Marta Ortega, y cayeron frente a las número 1 del mundo. Sobre su experiencia en ese torneo, su corta pero intensa trayectoria en el pádel, en la que sigue ligada a su club y entrenador de siempre, Pablo Semprún en Itaroa, su filosofía con el deporte y el pádel y su experiencia con lo que está viviendo habla Martina Calvo en esta entrevista en Radioestadio Navarra.