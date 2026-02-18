Los partidos políticos afean a Acciona que, tras la doble incomparecencia de Entrecanales, envíe al Parlamento a un responsable pretendiendo que sea su representante legal

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que analiza la adjudicación de obra pública en Navarra, ha acogido la comparecencia de Eduardo Montes, gerente de departamento de Zona Norte de Acciona Construcción en España. Montes, que ha entregado a los grupos políticos un poder notarial en el que la empresa matriz le designa como representante legal, ha dicho que Servinabar aportaba conocimiento del medio y personal en las UTE y que le sorprendió "una barbaridad" la imputación de su jefe, Tomás Olarte.

Poder notarial

Al inicio de su comparecencia Montes ha matizado que no es el responsable de zona norte de Acciona Construcción, cargo con el que se le había llamado a declarar y ha aparecido con un poder notarial que le ha entregado el departamento legal de la empresa para designarle como representante legal. Un poder que ni siquiera ha leído y que ha entregado una vez comenzada la comisión. Algo que, según las formaciones políticas del arco parlamentario, puede interpretarse como una maniobra para evitar que el presidente, José Manuel Entrecanales, sea llamado a declarar ya que se ha negado a comparecer en las dos ocasiones en las que ha sido citado.

Enlace UTE

Eduardo Montes ha sido citado tras la comparecencia de Noemí Osés, directora de Osés Construcción, donde afirmó que fue él quién le trasladó que Servinabar formaba parte de la UTE con Osés y Servinabar. Eduardo Montes lo ha confirmado pero ha manifestado que fue un simple enlace entre Osés y Acciona Construcción y que a él se lo trasladó Tomás Olarte, directivo de Acciona Construcción, quién está actualmente suspendido tras su imputación y al que Montes ha descrito como “el jefe de su jefe”. El juez impuso medidas a Olarte tras sus declaraciones en el Tribunal Supremo como imputado.

El papel de Servinabar

El gerente de departamento de Zona Norte de Acciona Construcción en España ha afirmado que Servinabar aportaba "conocimiento del medio" en la conformación de las UTE para ejecutar obras y ha asegurado que, según su experiencia de trabajo en Navarra, esta empresa también incorporaba personal para llevar a cabo las adjudicaciones y en algunos casos era la encargada de designar al jefe de obra. Eduardo Montes ha explicado que cuando él comenzó a trabajar en Navarra, en el año 2019, Servinabar ya está de socio por lo menos en dos UTE, en concreto, la construcción de 62 viviendas en Erripañaga y la reforma del Archivo de Navarra. El responsable de Acciona Construcción ha afirmado que la conformación de las UTE estaba dentro de las atribuciones de Tomás Olarte, pero ha indicado que no puede asegurar si "en este caso o en otros pide autorizaciones, consejos o permisos". "Desde luego, todos los acuerdos de UTE los ha firmado él", ha indicado.

Modificado Belate

También se ha abordado durante la comparecencia el modificado de la obra del túnel de Belate, que suponía un sobrecoste de 8,5 millones de euros y al que la Intervención General del Gobierno de Navarra emitió un reparo suspensivo. Eduardo Montes ha defendido que el modificado es "técnicamente irreprochable" y, frente a la posición de los redactores del proyecto de que los cambios no eran necesarios, ha indicado que "el redactor del proyecto en algunas Administraciones es responsable de los errores que comete". Además, ha destacado que "el modificado no solo supone un incremento, en el modificado hay unidades enteras que se ahorran y se ahorra bastante dinero".