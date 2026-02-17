Osasuna fue inferior al Elche pero gustó

Desde el Restaurante "El Colegio", en el Colegio de Médicos de Pamplona, los contertulios de "Caliente Caliente" coinciden en que, aunque Osasuna fuera inferior al Elche en muchas fases del partido, el juego y la disposición del equipo siguen gustando. Este Osasuna poco tiene que ver con el de hace un par de meses, en el que entre las bajas y las decisiones técnicas había jugadores fuera de sitio y rendimientos peores de lo esperado.

José Ángel Jiménez, "Panoramix", explica de paso la celebración del gol de Budimir en Vigo en la que le agarró la barba, la más conocida del osasunismo, en una imagen simpática que ha traspasado fronteras despertando el interés de la prensa y el fútbol croata. "Panoramix" es un habitual de los desplazamientos para ver a Osasuna en todos los campos de la liga, y su imagen le hace fácilmente reconocible en la grada siempre que enfocan a la afición visitante.

Junto a él Benjamín Rekarte, Presidente de la Federación de Peñas de Osasuna, Pedro Carvajal y Juan Carlos González Gabari analizan el juego del equipo en este y en los anteriores partidos, y dan sus impresiones de cómo recibe Osasuna al Real Madrid, que vendrá al Sadar este sábado.