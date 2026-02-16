Cristina Ibarrola: “Solo un UPN fuerte puede cambiar el rumbo de Navarra”

En Onda Cero hemos tenido oportunidad de compartir unos minutos en "Más de uno Pamplona" con Cristina Ibarrola, presidenta de UPN y candidata, ya oficial, del partido regionalista a la presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales. Respaldada por el 84,74% del Consejo Político del partido, asegura sentirse “contenta y muy satisfecha” por el apoyo recibido, aunque reconoce la “tremenda responsabilidad” que implica encabezar el proyecto en la próxima cita electoral.

Ibarrola ha subrayado que UPN es un partido “transversal”, que integra distintas sensibilidades dentro de la sociedad navarra, y ha restado importancia al porcentaje de votos en blanco registrado en la votación interna. “Es imposible que el 100% esté de acuerdo en todo”, ha señalado, insistiendo en su voluntad de escuchar propuestas e incorporar mejoras al proyecto político.

En clave de gobierno, la candidata regionalista ha defendido que Navarra “urge un cambio”. Ha argumentado que, tras casi siete años de ejecutivo liderado por María Chivite, la comunidad ha empeorado en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la seguridad. Ha citado como ejemplo el descenso en el acceso a vivienda protegida o el aumento de las listas de espera sanitarias, asegurando que los ciudadanos perciben en su día a día ese deterioro.

En relación con la comisión de investigación abierta en el Parlamento sobre posibles casos de corrupción, Cristina Ibarrola ha mostrado su disposición a que comparezca el exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren, aunque ha recordado que ya no forma parte del partido. Al mismo tiempo, ha reclamado que acudan a la comisión todas las personas y entidades vinculadas a la empresa Servinabar, desde sus socios hasta quienes hayan percibido pagos, defendiendo que la transparencia debe ser completa.

Sobre la moción de censura que la apartó de la Alcaldía de Pamplona, Ibarrola ha asegurado que ya conocía el pacto político que la hizo posible y ha afirmado que, más allá del plano personal, le pesa la situación de las personas que dejaron sus empleos para formar parte de su equipo municipal. Ha calificado aquella moción como un “intercambio de poder” y ha celebrado que, a su juicio, se haya conocido la verdad sobre las negociaciones tras la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación.

Cristina Ibarrola se ha referido también a la polarización política y al auge de partidos como VOX. Confía en que Navarra sea “una isla” frente a esas tendencias. Ha defendido que UPN, como partido de gobierno, no solo realiza diagnósticos críticos, sino que ofrece propuestas “realistas y factibles” para resolver los problemas de la ciudadanía.

En cuanto a posibles pactos postelectorales, ha evitado concretar escenarios, aunque ha señalado que UPN estará dispuesto a alcanzar acuerdos con fuerzas que impulsen políticas “útiles y moderadas”. Su objetivo, ha dicho, es llegar “lo más fuertes posible” a las elecciones y recuperar la confianza de los navarros.

Durante los próximos 15 meses, Ibarrola asegura que compatibilizará su labor como portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona con la candidatura foral. “El trabajo no me asusta”, ha afirmado, convencida de que el cambio en el Gobierno de Navarra y en el consistorio pamplonés “irán de la mano”.