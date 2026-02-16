Fallece un hombre de 49 años tras una colisión en Peralta

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 9.21 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de la zona y a patrullas de la Policía Local de Peralta y de Seguridad Vial de la comisaría de Tudela de la Policía Foral.

El accidente se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido ha colisionado frontalmente contra un camión. Ha ocurrido en el punto kilométrico 20,7 de la carretera NA-115 (Tafalla - Peralta - Rincón de Soto), en el término municipal de Peralta.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor del coche, un hombre de 49 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido en el lugar. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

Como consecuencia del accidente la carretera ha quedado cortada a las 9.36 horas entre los kilómetros 18,15 y 21,6.

Lugar del accidente mortal en el término municipal de Peralta | Bomberos de Navarra

El cuerpo de la persona fallecida ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.

