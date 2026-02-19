Apoyo unánime de la plantilla al jefe de Policía Municipal de Berriozar recientemente destituido

Los agentes que componen la plantilla de la Policía Municipal de Berriozar han expresado su "apoyo total" al jefe del cuerpo "tras 22 años de servicio ininterrumpido al frente de esta jefatura" y han manifestado que no comparten su "cese fulminante" por parte del equipo de gobierno municipal. En un comunicado la plantilla pone en valor "una trayectoria definida por la lealtad y una defensa inquebrantable de nuestra unidad". "Durante estas más de dos décadas, su gestión ha sido el motor principal para dignificar nuestro trabajo, logrando que el cuerpo evolucione y se profesionalice, manteniendo siempre la cohesión del grupo como prioridad absoluta", ha subrayado. De la misma manera, los trabajadores han destacado "su capacidad para tender puentes y fomentar la colaboración". "Bajo su mando, la relación de la Policía Municipal con los diferentes servicios del Ayuntamiento ha experimentado una mejora constante año tras año, fundamentada en el respeto mutuo y el objetivo común de mejorar Berriozar", han resaltado.

Trabajo y cooperación

Los trabajadores de la Policía Municipal de Policía han destacado que "su figura representa el equilibrio entre la autoridad y el compañerismo". Por ello, han mostrado su agradecimiento y "apoyo total a su gestión, con el deseo de haber seguido trabajando bajo su dirección en beneficio de toda la ciudadanía". "Este espíritu de cooperación se ha hecho extensivo a la vida social del pueblo; su labor ha sido clave para estrechar lazos con los diferentes grupos populares, como la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y otras asociaciones, logrando una integración de la policía en las fiestas y eventos que hoy es ejemplo de convivencia", han remarcado. Todo ello, han valorado, "sin descuidar la operatividad, demostrando una capacidad de liderazgo excepcional para sacar adelante, año tras año, un volumen de trabajo ingente". "A pesar de los retos y la carga administrativa y asistencial, su compromiso ha garantizado que el servicio al ciudadano sea siempre eficaz y cercano", han añadido.

Moción en pleno municipal

El PP ha registrado una declaración institucional para el pleno que se va a celebrar el próximo miércoles. Moción en la que van a reclamar la “justificación pública, detallada y transparente de las razones que han motivado el cese”, también la “garantía de estabilidad en la Policía Municipal hasta el final de la legislatura” y el “respeto a la profesionalidad y autonomía técnica del cuerpo policial”. En Onda Cero el portavoz del PP en el consistorio, Daniel Cuesta, ha denunciado la “absoluta falta de transparencia con la que el alcalde, Iker Mariezkurrena, ha decidido cesar al jefe de la Policía Municipal". Tildan la medida de "grave, precipitada y carente de cualquier explicación razonada ante la ciudadanía”. También el sindicato UGT, en concreto su portavoz en Policía Municipal, Jacobo Valdés, ha rechazado el cese del jefe de Policía Municipal y ha destacado la trayectoria “ejemplar de Juan Ceballos en sus más de 25 años de ejercicio".