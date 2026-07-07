La Cubana llena el Teatro Gayarre con una comedia que mezcla gastronomía, humor y crítica social

Pamplona ha sido el escenario elegido por La Cubana para el estreno oficial de su nuevo espectáculo, "La cuisine de ma cousine" una producción que, fiel al estilo de la compañía, convierte al público en parte esencial de la función. Así lo han explicado en Onda Cero tres de los actores de la compañía: Montse Amat, Rubén Montañá y Toni Sans, quienes destacan que cada ciudad recibe una versión adaptada con referencias y guiños locales, fruto de un trabajo previo de documentación y de la ayuda de amigos que les acercan a la realidad de cada lugar.

La obra comienza como una entrevista a Brigitte, una prestigiosa cocinera que va a recibir un homenaje en Pamplona, pero pronto evoluciona hacia una propuesta mucho más participativa cuyo desarrollo prefieren no desvelar para mantener el efecto sorpresa. Bajo el humor, el espectáculo también lanza una mirada crítica a fenómenos como la obsesión por la alta cocina, las apariencias o el papel de las redes sociales.

Los actores aseguran que ninguna función es igual a la anterior porque el público condiciona el ritmo, la energía e incluso algunos momentos de improvisación. "Es un actor más", resumen, una filosofía que forma parte de la identidad de La Cubana desde sus inicios.

La compañía también reconoce que el espectáculo continúa transformándose tras el estreno. El texto, los personajes e incluso algunos gags evolucionan durante la gira en función de la respuesta del público, un proceso creativo vivo que puede prolongarse durante años.

Actuar en Pamplona durante San Fermín añade además un componente especial. Los intérpretes destacan cómo el ambiente festivo cambia completamente la respuesta de los espectadores y convierte la asistencia al teatro en un acto más de la programación festiva. Tras el estreno navarro, la gira continuará por ciudades como Gijón y Bilbao y está prevista, según explican, hasta 2029.