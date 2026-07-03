Joseba Asirón: "Aunque pueda parecer caótico, San Fermín es una máquina de precisión"

La cuenta atrás para las fiestas de San Fermín 2026 ya está en marcha. El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha incidido en el programa `Porque llegaron las fiestas' que la maquinaria "está engrasada" y que, a falta de los retoques finales, "todo está listo" para el inicio de las fiestas de San Fermín. Tal es así que este mediodía las personas encargadas de lanzar el Chupinazo, Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente, han realizado un ensayo en la Casa Consistorial. Ambos han recibido las pautas e indicaciones necesarias sobre el protocolo del Chupinazo, sobre el 'Iruindarrak, pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!' que deberán gritar desde el balcón, sobre el posterior brindis ya en el interior del Ayuntamiento o sobre la organización del acto y la cobertura del centenar de medios de comunicación acreditados.

Trabajo pautado y preciso

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha resaltado que, "aunque pueda parecer caótico, San Fermín es una máquina de precisión" que se prepara con antelación suficiente. "Son tantas las cosas que hay que dejar preparadas. En el caso del encierro la limpieza de la calles, los bares cerrados, la seguridad, emergencias, sanitarios, etc....Cada uno tiene que estar en su sitio. Todo parece que es caótico, sin embargo San Fermín es una máquina de precisión". Uno de los aspectos que más preocupa es la seguridad, con especial atención en algunos puntos donde se desarrolla la fiesta. Sostiene Joseba Asirón que "no solo es la calle Curia sino que hay algún otro punto más. Por ejemplo el año pasado también registramos un punto de tensión en San Saturnino. Yo creo que en términos generales se está mejorando. Hay un espacio para la crítica, por supuesto que sí, pero el espacio para la crítica termina allí donde empieza el respeto que cada uno, cada una merecemos".

10 años de la Manada

Fiestas en las que se van a cumplir 10 años del caso de la Manada. Para el alcalde de Pamplona se van dando pasos para hacer frente a las agresiones: "La igualdad no es un estado de gracia, no es un punto en el que llegas y ya estás ahí para siempre. Hay que lucharla día a día y en estos 10 años han sido muchas las cosas que se han mejorado. Se han mejorado los protocolos, el acompañamiento profesional a las víctimas y la coordinación con el movimiento feminista. No estamos dispuestos a dar por bueno que los derechos de las mujeres se suspenden, se interrumpan en San Fermín".