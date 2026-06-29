Una persona fallecida y dos heridas muy graves tras ser atropelladas por un camión en Pamplona

Una persona ha fallecido este domingo en Pamplona y otras dos han resultado heridas muy graves tras ser atropelladas por un camión en la calle de Navarrería. En el accidente otras dos personas han resultado heridas leves y varias personas han sido atendidas en el lugar por crisis de ansiedad.

El suceso se registró sobre las 15.37 horas a la altura del número 27 de la calle Navarrería. Se ha tratado de un atropello accidental, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Las mujeres ingresadas en la UCI del HUN tienen 38 y 30 años y ambas sufren politraumatismos con pronóstico grave, según informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Otra mujer, de 26 años, está ingresada en el servicio de Urgencias del HUN con un trauma en extremidades. Por otro lado, una mujer de 29 años, que ha sido trasladad al centro Doctor San Martín con policontusiones, ya ha recibido el alta.

La MCP lamenta "profundamente" el fallecimiento de la persona atropellada

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de una de las personas atropelladas en el accidente ocurrido este domingo en la calle Navarrería.

Asimismo, la entidad mancomunada envía a sus familiares y allegados sus condolencias en estos "dolorosos momentos" y traslada a las personas heridas "todo el ánimo y la fuerza posible en su recuperación".

Sobre las circunstancias del accidente del camión de recogida puerta a puerta de vidrio del Casco Viejo de Pamplona, la entidad ha manifestado que esperará a los resultados de la investigación de la Policía Municipal de Pamplona.