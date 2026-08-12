Martina Calvo: "Estoy asimilando que he hecho historia pero quiero llevarlo con normalidad"

Martina Calvo ha hecho historia al convertirse, con 18 años, en la jugadora más joven en ganar un torneo profesional de pádel. Lo logró en Londres junto a Claudia Fernández, imponiéndose en la final a Brea y Triay, después de haber perdido ante ellas la semana anterior en Pretoria. De regreso a Pamplona, Calvo reconoce que todavía está asimilando el alcance de su victoria. “Estaba un poco en esa nube” y los mensajes y noticias recibidos posteriormente le han permitido tomar conciencia de lo conseguido. Su entorno, explica, ha sido fundamental para mantener los pies en el suelo.

Clave: la mentalidad

La revancha ante las número uno tuvo un componente especialmente mental. Tras la derrota anterior, la pareja corrigió errores y afrontó la final convencida de sus posibilidades. Para Calvo, la clave estuvo “más de cabeza que de técnico-tácticas”, especialmente por la exigencia de enfrentarse a las mejores. Aunque sabía que podía convertirse en la campeona más joven de la historia, ese récord no fue su prioridad. “Yo quería jugar bien y si jugaba bien sabía que iba a tener posibilidades”, explica. Ahora, su objetivo pasa por seguir creciendo y no modificar su rutina: “Mis objetivos siempre han sido los mismos, que es mejorar”.

Número 1 del mundo

Calvo no oculta que aspira a ser número uno mundial, aunque es consciente del trabajo que requiere. Para alcanzar ese nivel considera imprescindible cuidar todos los aspectos: entrenamiento, preparación física, alimentación, descanso y, sobre todo, la mentalidad. “Disfrutar del camino creo que es lo más importante”, afirma. La navarra comenzó a jugar al pádel con cuatro años, impulsada por sus padres. Su filosofía se resume en una idea: “El trabajo es la clave, el éxito”. Paralelamente, defiende la importancia de los estudios y asegura que “hay tiempo para absolutamente todo” si se es organizada. Tras terminar Bachillerato y la Selectividad, estudiará Fisioterapia.