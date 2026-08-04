10 consejos para mejorar la calidad del sueño y evitar dormir mal

"¿Necesitamos dormir ocho horas siempre?”, “¿podemos morir por falta de sueño?”, “¿los somníferos son la única solución para el insomnio?”. Son preguntas que millones de personas se hacen y para las que circulan respuestas contradictorias en internet y en las redes sociales. Con el objetivo de ofrecer información rigurosa y accesible, las doctoras Elena Urrestarazu y Beatriz Echeveste, especialistas de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra acaban de publicar Vamos a dormir: mitos y verdades.

Esta guía divulgativa en torno al sueño —publicada por Ediciones Palabra— se ha escrito a partir de las preguntas que las especialistas reciben habitualmente en sus consultas. Así, los 30 capítulos responden brevemente a otras tantas cuestiones, abordando dudas tan comunes como si conviene hacer ejercicio antes de acostarse o si determinados alimentos sirven para conciliar el sueño.

Según la Dra. Elena Urrestarazu, responsable de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, “la idea nace porque muchos pacientes piden información clara y por escrito sobre este tema. Puesto que percibíamos ese interés y conocemos muchos mitos y creencias que lo rodean, pensamos que este formato podía resultar útil para que la población sepa qué es normal, qué no lo es y qué podría resultar perjudicial para la salud”.

Por su parte, la Dra. Beatriz Echeveste, neuróloga y neurofisióloga, subraya que “esta obra no pretende ofrecer normas rígidas, sino matizar creencias absolutas que circulan en las redes sociales o en la conversación cotidiana. En un contexto social de proliferación de noticias falsas, el conocimiento verdadero debe servir de ayuda, porque los mitos falsos pueden empeorar el sueño y, por tanto, la salud”.

Las especialistas han aprovechado la publicación para recordar, entre otras cosas, que la luz es clave para regular el sueño y que conviene dormir en oscuridad. En este sentido, reconocen que España es un país con malos hábitos del sueño intensificados por la contaminación lumínica de las ciudades y por el desajuste entre la luz exterior y los horarios de vida.

Calidad de vida y enfoque multidisciplinar

Según la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta en España no disfruta un sueño de calidad. Además, los trastornos relacionados con el descanso afectan a una de cada tres personas. Ambas especialistas coinciden al señalar que el sueño contribuye a limpiar residuos del cerebro, a regular las funciones del organismo y a reducir los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión, entre otros.

La Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra reúne a especialistas de distintas disciplinas para el diagnóstico y tratamiento de los principales trastornos del sueño. Su enfoque multidisciplinar permite abordar de forma personalizada problemas como el insomnio, la apnea del sueño, la narcolepsia o las alteraciones del ritmo circadiano, con el objetivo de mejorar el descanso y, con él, la salud y la calidad de vida de los pacientes