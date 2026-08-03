Colonias de Hondarribia, de Fundación Caja Navarra: 90 años de historia de una experiencia única

Las Colonias de Hondarribia de Fundación Caja Navarra ofrecen a niñas, niños y adolescentes de 7 a 15 años la oportunidad de disfrutar de una experiencia educativa en un entorno natural privilegiado. A lo largo del Campus, la convivencia, el juego y la participación se convierten en el eje de la vida diaria, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la colaboración y el disfrute compartido.

En Más de Uno Pamplona repasamos con Maite Roncal, responsable de las colonias, los 90 años de historia de esta experiencia única generación tras generación.

Maite Roncal, Paula Sánchez y Lorea García | ondacero.es

El programa incorpora de manera transversal la educación emocional y la relación con el medioambiente como parte esencial de la experiencia.

La vida en grupo y las actividades compartidas favorecen un clima de confianza, y participación activa, enriquecido por un entorno que invita a explorar, cuidarlo y disfrutarlo colectivamente.

Tanto Paula Sánchez, Coordinadora del Campus Alevín, como Lorea García, monitora, destacan las historias compartidas y el valor de la convivencia participativa y respetuosa de los niños y las niñas entre sí, así como la importancia de la desconexión digital durante las colonias.