Berriozar recuerda a Francisco Casanova 26 años después de su asesinato por ETA

Veintiseis años después de su asesinato por ETA, la localidad navarra de Berriozar homenajeaba este fin de semana a su vecino Francisco Casanova, subteniente del Ejército en el cuartel de Aizoain. Su memoria sigue presente en la localidad donde se erigió un monolito que centró su recuerdo este domingo. Es el bautizado como «Puerta de la libertad», monumento a las víctimas del terrorismo ante el que, como cada año, se reunían familiares, amigos, conocidos y políticos, en un acto impulsado por la Asociación Vecinos de Paz, que también organizaba una misa y un festival de jotas, género musical al que era aficionado Casanova. Su mujer, Rosalía Sainz-Aja, y su hija Laura presidían un acto en el que tomaban parte miembros del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral y sin presencia de miembros del ejecutivo foral.

La violencia no ha desaparecido

La portavoz del colectivo, Vecinos de Paz de Berriozar, Maribel Vals ha defendido la necesidad de "mantener viva la memoria de las víctimas" y ha rechazado que el fin de la actividad armada de ETA implique que hayan desaparecido, a su juicio, las actitudes de intimidación y violencia vinculadas al entorno de la izquierda abertzale. Durante su discurso, Vals ha dirigido asimismo duras críticas a los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite y ha acusado al PSOE de «blanquear» el pasado de ETA mediante sus acuerdos políticos con la izquierda abertzale. "Estamos hartos de que se nos diga que ETA no existe. La hidra de ese grupo terrorista tiene varias cabezas, la que asesinaba con el tiro en la nuca o el coche bomba, esa que está agazapada y no mata, pero no por ello tenemos que agradecerles que no lo hagan. Hay otras cabezas controlando distintas partes de la sociedad: Cultura, educación, deporte…Imponiendo su totalitarismo mediante el miedo. Y para ello, a la mínima ocasión demuestran que te pueden agredir si haces algo que les molesta. Eso sí, los cobardes siguen haciéndolo como siempre, en manada y con las caras cubiertas. Lo hemos vivido recientemente en el País Vasco y Navarra", señaló Vals. Vecinos de Paz cerraba el homenaje reiterando su compromiso de permanecer junto a las víctimas y reclamar «verdad, memoria, dignidad y justicia». Fuerzas y cuerpos de seguridad y partidos políticos han participado en una ofrenda floral en memoria de Casanova. El Himno de España ha dado por cerrado el acto más oficial, al que ha seguido un festival de jotas