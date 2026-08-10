El Gobierno de Navarra alerta sobre gafas para eclipses solares que pueden provocar lesiones oculares graves

El Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra ha informado de la detección en el mercado de varios modelos de gafas especiales para la observación de eclipses solares que presentan "riesgos importantes para la salud ocular", según la alerta trasladada por la Red de Alerta sobre la Seguridad de los Productos No Alimentarios (RAPNA), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A pesar de incorporar marcado CE y hacer referencia a la norma ISO 12312-2:2015 o EN ISO 12312-2:2015, estos productos han sido identificados como "potencialmente peligrosos" y pueden ocasionar lesiones en la retina durante la observación directa del Sol, advierten desde el Ejecutivo foral.

Error en el filtro

Según la evaluación realizada, el problema se encuentra en que el filtro de algunas de estas gafas es excesivamente oscuro. Esta circunstancia impide a la persona usuaria localizar correctamente el disco solar y puede llevarle a apartar momentáneamente las gafas o desplazarlas para intentar enfocar la posición del Sol. Durante ese breve intervalo, los ojos quedan expuestos a la radiación solar directa, lo que puede provocar lesiones químicas o térmicas en las células foveales de la retina.

Modelos

Los modelos incluidos en la alerta son los siguientes:

- Gafas de eclipse solar LIONSTAR, modelo LSP1.

- Gafas de eclipse solar ECP Eye Care Professional.

- Gafas de eclipse solar PELISPAN.

- Gafas de eclipse solar ORRO, modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03).

- Gafas de eclipse solar OPTICALIA, referencia GP0247.

- Gafas de eclipse solar HOMANAGE, modelo QW-50Z1.

Recomendaciones

El departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, a través del Servicio de Consumo, recomienda a los establecimientos que hayan comercializado alguno de estos modelos que suspendan inmediatamente su venta si todavía disponen de existencias. Asimismo, solicita que informen a su clientela sobre la alerta mediante carteles u otros canales de comunicación, acepten la devolución de las gafas afectadas y contacten con sus proveedores para gestionar su retirada.