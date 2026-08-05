Humberto Bustince: "El eclipse es una excusa para hablar de todo aquello que la historia ha dejado en la sombra"

Ujué acogerá este fin de semana la décima edición de los Cursos de Verano organizados por Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras y la Universidad Pública de Navarra, una cita ya consolidada que este año gira en torno al concepto de "Eclipsadas y eclipsados". Su coordinador, Humberto Bustince, explica que el objetivo va mucho más allá del eclipse solar del próximo 12 de agosto y pretende visibilizar a personas, conocimientos y realidades que han permanecido "en la sombra" a lo largo de la historia.

El programa abordará cuestiones muy diversas desde una perspectiva interdisciplinar. Entre ellas, la diabetes, la menopausia, el impacto del cambio climático, la filosofía, el papel de las mujeres en la Bauhaus, la música, las raquetistas, los idiomas minorizados —con especial atención al euskera— o figuras históricas y culturales como la reina Margarita de Navarra o la artista Esther Ferrer, encargada de cerrar el curso con una conversación.

Bustince destaca que el formato busca favorecer el diálogo con el público, sustituyendo las tradicionales conferencias largas por intervenciones breves seguidas de mesas redondas y debates. El programa incluye además visitas guiadas, observaciones astronómicas nocturnas dirigidas por Javier Armentia y Joaquín Sevilla, actuaciones musicales y actividades para disfrutar del entorno patrimonial y paisajístico de Ujué.

Todas las actividades son de acceso libre, salvo los conciertos previstos en la iglesia, para los que únicamente es necesario retirar una invitación por motivos de aforo.

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UPNA también ha reflexionado sobre la necesidad de acercar el conocimiento científico a toda la sociedad y reivindica una formación en la que ciencia y humanidades vayan de la mano, especialmente ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

Para el coordinador del curso, sacar el conocimiento de las aulas universitarias y llevarlo a espacios como Ujué es una forma de acercar la ciencia, la cultura y el pensamiento crítico al conjunto de la ciudadanía.