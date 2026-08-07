Sergio Murillo, superviente: "Convivir con el dolor es un proceso psicológico que vas construyendo poco a poco"

Hoy, 7 de agosto, se cumplen 30 años de una de las mayores tragedias naturales de la historia de España. La riada que arrasó el camping Las Nieves de Biescas, en Huesca, acabó con la vida de 87 personas, entre ellas siete navarros. Tragedia que dejó cientos de heridos y decenas de familias marcadas. Tres décadas después el recuerdo de la ausencia de los familiares que perdieron la vida en la tragedia sigue muy presente. Entre las víctimas mortales se encontraban Francisco Javier Murillo Echeverría, Presentación Saldías Cifuentes y sus hijos Susana y Alberto, padres y hermanos del pamplonés Sergio Murillo, que entonces tenía 16 años.

Convivir con el dolor

En Onda Cero Sergio Murillo nos ha explicado como ha aprendido a vivir con esta ausencia permanente: "Convivir con el dolor es un proceso psicológico que vas construyendo poco a poco, que vas primero aprendiendo a convivir con ello, luego a construir una vida de nuevo". Recuerda Murillo cómo se encontraba el día que sucedió la tragedia: " En el momento y las horas posteriores, como estaba en estado de shock, es un recuerdo difuso, ya que no tenía noción del tiempo. En mis recuerdos hay cosas muy vividas y otras que no me acuerdo".

Camino judicial

Al dolor de estas perdidas irreparables se une el tortuoso camino judicial que, en algunos casos, terminó sin ninguna compensación económica. No fue el caso de Sergio Murillo o Ángel Soria, que fueron indemnizados con 210.000 euros por cada familiar fallecido, al haber acudido a la vía contencioso-administrativa. La abogada Elena Melero, que representó a Sergio Murillo, ha recordado en Onda Cero que tuvieron que acudir a Europa para lograr que se hiciera justicia: "Al ver que iba a intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enmendaron la plana al Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional, y, desdiciendo lo que había dicho el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional dijo que lo que había ocurrido allá era previsible, evitable y que se habían vulnerado los derechos de los campistas". Sin embargo, no todas las familias recibieron esa indemnización. Esteban Astarriaga, vecino de Estella, no recibió indemnización alguna por la muerte de su mujer y de su hija. Su caso quedó fuera porque optó por la vía penal y posteriormente presentó la reclamación administrativa fuera de plazo.