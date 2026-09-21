“Las barreras las pone muchas veces la sociedad”: la montaña como espacio de inclusión

Cumplir sueños, superar barreras y demostrar que la montaña puede ser un espacio para todos, ese ha sido el espíritu de la conversación mantenida en Más de Uno Pamplona con Yosu Vázquez, técnico deportivo de montaña y fundador de Senderos Accesibles, y con los montañeros y amigos Alex Andía y Mikel Casas, que el pasado mes de abril afrontaron juntos el reto de subir al Kilimanjaro.

Alex Andía, que es invidente, y Mikel Casas mantienen una amistad desde hace años y han compartido numerosas experiencias en la montaña. La pérdida progresiva de visión de Alex obligó a adaptar la forma de afrontar las rutas, pero no supuso renunciar a ellas. En el Kilimanjaro utilizaron una barra direccional y contaron con guías especializados para avanzar con seguridad por un terreno especialmente exigente.

Para YosuVázquez, fundador de Senderos Accesibles, el objetivo es precisamente ese: organizar actividades inclusivas en las que participen conjuntamente personas con y sin discapacidad. En su opinión, muchas veces las principales limitaciones no están en las capacidades de las personas, sino en las barreras sociales y en los prejuicios. La montaña, asegura, permite comprobar cómo esas ideas preconcebidas desaparecen cuando se comparte una experiencia.

Hemos hablado también con Serafín Zubiri, cantante navarro, invidente también, que ascendió al Kilimanjaro en 1994, después de haber afrontado el Aconcagua y el Mont Blanc. Zubiri recordó aquella expedición como una de las experiencias que guarda con mayor cariño y compartió con Alex las diferencias y similitudes entre sus respectivas ascensiones.

Los protagonistas coincidieron en que la amistad, la confianza y la adaptación son fundamentales para hacer posible este tipo de retos. Porque, como resume el lema de Senderos Accesibles, “tu sueño es mi reto”.