Empate de Osasuna en El Sadar

Osasuna dejó escapar en El Sadar una victoria que tuvo cerca y terminó empatando a uno ante un Rayo Vallecano que reaccionó tras el descanso después del gol 100 del croata Ante Budimir con la camiseta rojilla.

El cuadro navarro se marchó al descanso por delante gracias a la diana del delantero balcánico. Los de Luis Miguel Ramis se mostraron sólidos en defensa y fueron creciendo con el paso de los minutos ante un Rayo con dificultades para generar peligro.

Tras el descanso, el conjunto madrileño igualó por medio de Sergio Camello y el encuentro entró en una fase de poco ritmo y escasa claridad. Osasuna reaccionó con los cambios, pero no encontró el gol de la victoria y tuvo que conformarse con un punto que pone fin a su racha de tres derrotas.