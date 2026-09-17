Pompaelo Antiqua recupera tesoros musicales inéditos del archivo de la Catedral de Pamplona

Nos acercamos al ciclo Pompaelo Antiqua que afronta su tercera edición con una programación que prácticamente duplica la del año pasado y que mantiene como una de sus principales señas de identidad la recuperación y difusión del patrimonio musical navarro. Su directora artística, Marta Ramírez García-Mina, ha explicado en Onda Cero Pamplona las ocho propuestas que integran esta edición, con conciertos que recorrerán diferentes espacios y repertorios de los siglos XVII y XVIII.

Uno de los platos fuertes llegará el 21 de noviembre, con el concierto de clausura en el refectorio de la Catedral de Pamplona. El ensamble navarro Gradualia, dirigido por Simón Andueza, interpretará obras procedentes del archivo catedralicio, algunas de ellas recuperadas y que sonarán por primera vez en tiempos modernos. Ramírez García-Mina ha destacado el trabajo desarrollado durante años por Aurelio Sagaseta y la musicóloga María Gembero para sacar a la luz este patrimonio.

La programación también viajará hasta Cintruénigo, con un concierto basado íntegramente en música recuperada del fondo musical de la Casa de Navascués. Un archivo que, según la directora del ciclo, demuestra que la Navarra de los siglos XVIII y XIX estaba plenamente conectada con las corrientes musicales europeas. El programa incluirá obras de Mozart y Pitzl y contará con el clarinetista pamplonés Álvaro Iborra.

El programa se completa con propuestas dedicadas a la música barroca inglesa, francesa y al stylus fantasticus, además de una colaboración internacional con un festival finlandés.

Como novedad, Pompaelo Antiqua estrena Pompaelicos, un subciclo dirigido a distintas etapas de la infancia. Habrá propuestas para niños desde los cuatro años y también experiencias musicales para bebés de cero a 18 meses y pequeños hasta los tres años, con el objetivo de acercar la música desde los primeros años de vida.