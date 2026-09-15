Proyecto Amelia: apoyo psicológico, comunidad y visibilidad para mujeres con enfermedades crónicas

Conocemos hoy en Onda Cero el Proyecto AMELIA - Mujer, enfermedad y salud mental, una iniciativa que nace con el objetivo de abordar una dimensión de las enfermedades crónicas que, según ha explicado su directora, Patricia Díez Lecumberri, sigue quedando en segundo plano: el impacto psicológico y social que tienen estas patologías, especialmente en las mujeres. Impulsado por Empsana Psicología, el Proyecto AMELIA ha sido seleccionado por el programa Innova 2026 de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, plantea una intervención temprana para evitar que el malestar emocional termine cronificándose.

La incertidumbre durante la búsqueda del diagnóstico, los cambios en la autonomía, las dificultades para mantener el trabajo o los proyectos vitales y el impacto sobre las relaciones personales son algunos de los factores que pueden generar sufrimiento psicológico. En el caso de las mujeres, además, se suman cuestiones como la carga de cuidados, los sesgos de género en la atención sanitaria y las consecuencias de la enfermedad sobre el cuerpo, la imagen o la sexualidad.

Es una experiencia piloto en colaboración con ASENNA, Asociación de Endometriosis de Navarra, y FRIDA, Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple. Dos colectivos en los que, además, muchas pacientes afrontan procesos de diagnóstico largos y experiencias de incomprensión o cuestionamiento de sus síntomas.

El Proyecto AMELIA combinará intervención psicológica individual con espacios grupales de apoyo, talleres y acciones de sensibilización, incluida la creación de un podcast. El objetivo es que las mujeres puedan compartir experiencias y preocupaciones que con frecuencia permanecen silenciadas, además de reforzar su autocuidado y empoderamiento.

Patricia Díez Lecumberri reclama también una mayor atención preventiva a la salud mental dentro del sistema sanitario, ya que el malestar psicológico puede interactuar con síntomas como el dolor o los brotes y empeorar la experiencia de la enfermedad.