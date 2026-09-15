Entrenador CD Tudelano

César Monasterio: "Tenemos buenos mimbres para hacer cosas bonitas"

El entrenador del CD Tudelano explica los objetivos de la temporada en Fútbol Foral

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

César Monasterio emprende una segunda etapa en el Club Deportivo Tudelano. Si en la primera formaba tándem con Sergio Amatriain, hoy en la estructura de la secretaría técnica de Osasuna, en esta ocasión es el primer entrenador, continuando una carrera que le ha llevado a dirigir entre otros equipos al Juvenil de Osasuna y al Subiza, segundo filial rojillo.

Con el club cambiando de propiedad en verano hubo que esperar para hacer una planificación deportiva que ha supuesto el cambio de prácticamente toda la plantilla pero no con jugadores desconocidos: varios de ellos han sido repescados después de haber jugado otros años en el club y otros son de la zona o localidades próximas, queriendo fomentar así un sentimiento de identificación y cercanía muy necesario para el Tudelano.

En esta entrevista en Fútbol Foral dentro de Radioestadio Navarra César Monasterio responde a las cuestiones que le plantean Miguel Berrueta, Abraham Del Pozo y Javier Saralegui sobre la temporada ya iniciada, el objetivo del club y la confección de la plantilla.

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