El Gobierno de Navarra se reunirá con los ayuntamientos de la zona tras la rescisión del contrato de Belate

Día después de que la presidenta navarra, María Chivite, anunciara en el Parlamento la rescisión del contrato con la UTE Acciona-Osés, encargada de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Decisión que, en la práctica, se va a traducir en una nueva licitación de las obras y en una demora en su ejecución, con 2030 en el horizonte. El Departamento de Cohesión Territorial, que se reunirá próximamente con los consistorios de la zona para explicarles el nuevo escenario, ha remitido a Bruselas el nuevo cronograma habida cuenta de que la normativa europea exige el cumplimiento de la normativa para esa fecha. La decisión, que llega después de que la asesoría jurídica del Gobierno descartara recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para hacer el pago del modificado de la obra que asciende a 8,3 millones de euros, abre la vía judicial. Antes de rescindir el contrato, que está ejecutado al 52%, todas las partes deberán ponerse de acuerdo en la liquidación final. El Gobierno de Navarra analiza con sus servicios jurídicos el modo en que proceder en esta nueva situación.

Reunión GN-alcaldes zona

Los Ayuntamientos de la zona mantendrán un encuentro próximamente con el Gobierno de Navarra para abordar la situación generada tras la paralización de las obras de Belate, la ruptura del contrato con Acciona y Oses Construcción y la apertura de una nueva licitación. En Onda Cero hemos hablado con los alcaldes de Baztán, Fernado Ambustegui, y Lesaka, Ladis Satrustegui, consistorios gobernados por Bildu, quienes reconocen que han recibido la noticia con "preocupación". No obstante prefieren no pronunciarse por el momento a la espera de que se celebre la reunión con el ejecutivo y a conocer más detalles del nuevo escenario. Si lo han hecho en nuestros micrófonos algunos vecinos de las localidades colindantes quienes lamentan este "nuevo paso atrás".

Empresas y transportistas

Obras que se acometen en una vía, la N121A, por la que transitan a diario un gran numero de vehículos y de camiones. Quienes conducen habitualmente por esta zona reconocen que la consecuencia principal es que van a "perder más tiempo" en sus traslados. En la misma línea se ha pronunciado en nuestros micrófonos Mikel Barbarin, gerente de Barcargo, empresa de transporte de mercancías por carretera de Bera de Bidasoa , para quien ha sido un jarro de agua fría la noticia: " Los transportistas de la zona estamos sorprendidos con la noticia de la paralización de las obras, ya que es una vía que tiene un flujo muy importante de camiones. Es un paso fronterizo y pasamos miles de camiones por ahí todos los días. El túnel iba a ser una ventaja importante, al igual que las demás variantes que se están haciendo. La verdad es que esta noticia es un jarro de agua fría para nosotros. Tenemos la ilusión de que algún día el túnel, más pronto que tarde, esté abierto y en condiciones".