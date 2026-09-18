‘Subijana, más allá de un bigote’: el documental navarro que descubre al hombre detrás del chef

El Festival de San Sebastián acoge estos días el estreno de ‘Subijana, más allá de un bigote’, un documental dirigido por los navarros Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, conocido como Chuty, y producido por Visual Comunicación. La película forma parte de la sección Culinary Zinema y opta al Premio Irizar al Cine Vasco.

El documental propone acercarse a Pedro Subijana más allá de su imagen pública como cocinero y de uno de sus rasgos más reconocibles: el bigote. Los directores explican en Onda Cero que su objetivo no era realizar un trabajo centrado exclusivamente en la gastronomía, sino utilizarla como hilo conductor para contar la vida, la personalidad y la trayectoria de uno de los impulsores de la nueva cocina vasca junto a Juan Mari Arzak.

La película coincide con los 50 años de trayectoria de Subijana y de la nueva cocina vasca, dos historias que, según sus responsables, resultan inseparables. Para construir ese retrato personal, el equipo ha podido acceder al archivo privado del cocinero, con fotografías, grabaciones e imágenes familiares que incluso el propio Subijana había olvidado que conservaba.

Entre el material recuperado destaca una conversación entre Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, que los realizadores consideran uno de los grandes tesoros encontrados durante el proceso de documentación.

El título de la película nació precisamente de una anécdota relacionada con el famoso bigote del chef. Los directores llegaron incluso a plantearle que se lo afeitara como símbolo de despojarse de su imagen pública, una propuesta que Subijana rechazó. Finalmente, el bigote se convirtió en el elemento narrativo que da título a un documental que busca descubrir al hombre que existe detrás del cocinero.