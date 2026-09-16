Jose Narvaiz, Presidente de Anaitasuna: "Este año tenemos equipo para aspirar a todo"

El caso del equipo de balonmano de Anaitasuna es singular dentro del deporte de elite navarro. El primer equipo y la sección de balonmano en su conjunto, la más potente de Navarra, se integran dentro de la SCDR Anaitasuna, una entidad deportiva y recreativa como otras de "las piscinas" de Pamplona y su comarca. Precisamente por eso los rectores de la entidad tienen que hacer un doble equilibrio, como explica el Presidente Jose Narvaiz en esta entrevista con Javier Saralegui en Radioestadio Navarra: hacer que el balonmano navarro sienta al equipo de Anaita como propio y su referente, y lograr que el balonmano se autofinancie para que los socios de Anaitasuna no vean afectada la economía de la Sociedad por el balonmano.

La sección, además, se está reforzando en su estructura y organización con la llegada de Fernando Gurich como director deportivo. Gurich ha sido seleccionador nacional de Eslovaquia y entrenador, entre otros, de San Antonio, Beti Onak o Lagunak. Así Nacho Moyano, entrenador del primer equipo y seleccionador nacional junior, puede centrar su trabajo en la primera plantilla, que este año según Narvaiz "puede aspirar a todo". El regreso de Antonio Bazán, que ha estado jugando y ganando títulos con el FC Barcelona durante su estancia en la ciudad condal, el de Martín Ganuza y la llegada de otro navarro ilustre, Eduardo Gurbindo, dan un potencial y una experiencia al equipo que pueden ser decisivas para estar arriba a final de temporada e intentar volver a la liga Asobal, categoría que se perdió hace dos temporadas.