Las multas de la zona azul de Pamplona se podrán anular durante las 24 primeras horas

La oficina de atención al público del servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) de Pamplona se traslada este martes de su actual ubicación, en el número 30 de la calle Esquíroz, a sus nuevas instalaciones en la calle Sancho el Fuerte, 79. Esta es una de las novedades que la adjudicataria del servicio, Dornier SL, incorpora, para ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible, cómodo y adecuado, además de facilitar las gestiones relacionadas con el servicio ORA y mejorar la calidad de la atención. La nueva localización se suma a otros cambios que se irán aplicando de manera progresiva, para modernizar los sistemas de gestión, simplificar los trámites y ampliar las opciones disponibles para las personas usuarias del servicio. Está prevista una modificación para que los parquímetros de la ciudad soliciten el número de matrícula para obtener el tique de aparcamiento. Además, se renovarán los parquímetros con paneles solares, para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de medidas de sostenibilidad y modernización tecnológica previstas en el nuevo servicio ORA, junto con la progresiva digitalización de los sistemas de pago y gestión del estacionamiento. Otra de las mejoras será la ampliación del plazo para anular denuncias, que pasará de una hora hasta 24 horas, junto a la automatización del procedimiento para anular las denuncias: se dejarán de utilizar los sobres con el tique de anulación y se sustituirán por un código que se introduce en el teclado del expendedor. Estas novedades se irán aplicando de forma gradual y se unen a medidas ya en marcha, como la geolocalización asociada al pago mediante la aplicación Telpark, que muestra la zona exacta de estacionamiento en la que se encuentra el vehículo. El uso de la aplicación es mayoritario en la actualidad, ya que los parquímetros representan solo el 20% de las operaciones de estacionamiento regulado.