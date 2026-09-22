Los virus respiratorios, como el Covid y la gripe, vuelven con septiembre y el retorno a las aulas y al trabajo

Con el retorno a las aulas y los cambios de temperatura de las últimas semanas se han incrementado las infecciones respiratorias en Navarra, bien por casos de gripe o coronavirus. No obstante este comportamiento no es algo que sorprenda a los profesionales sanitarios ya que los niños pasan más tiempo juntos en el colegio, compartiendo espacios, y es más fácil que los virus se transmitan. Las infecciones habituales se manifiestan con cuadros de fiebre, catarro o gastroenteritis.

Virus tras el verano

En La Brújula de Navarra el jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Jesús Castilla, recuerda, que es algo habitual durante estas fechas. " Durante el periodo de verano se ha dado una escasa circulación de virus respiratorios, salvo en eventos como fiestas de pueblos o eventos de este tipo. Con la vuelta a la actividad se recupera un nivel basal, pues en el que circulan diversos virus y es un poco el paso que estamos dando ahora. De todos modos, eso no significa una circulación epidémica que normalmente suele venir cuando llegan periodos más fríos".

Coronavirus

En esta época hay una circulación variada de virus tal y como apunta Jesús Castilla. "Los virus que ahora circulan después, cuando llegan las ondas de gripe, quedan más desplazados. También el coronavirus está encontrando en estos momentos una oportunidad de circular algo más. No son niveles que pueden producir pequeños brotes a nivel familiar o a nivel de entornos comunitarios, pero no da la impresión de que vaya a causar una onda epidémica poblacional. La manifestación de estas infecciones es variada y puede cursar desde el típico catarro a un cuadro de mayor afectación general". En cuanto a la gravedad, sostiene el jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra que, "en personas de edad más avanzada o con enfermedades más serias pueden darse casos con cierta gravedad y que requieren hospitalización".