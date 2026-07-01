Los Corrales del Gas abren al público este miércoles

Este miércoles por la tarde abren al público los Corrales del Gas, que albergan los toros que correrán los encierros de San Fermín y que serán lidiados en la Feria del Toro. Por el momento estarán expuestas cuatro ganaderías, aunque esta cifra se irá incrementando con los días.

Horario de visitas

El horario de visitas será de 11 a 13.30 horas (cierre de acceso a las 13.15 horas) y de 16.30 a 20.30 horas (cierre de acceso a las 20.15 horas). Aunque haya establecido un horario de visitas, este puede verse alterado por la llegada a los corrales de nuevas ganaderías o la realización de reconocimientos veterinarios. Si por alguna circunstancia, en alguna de las horas no pudieran visitarse los corrales, se colocará un cartel en la puerta de entrada notificando la incidencia.

Precio

El precio de las entradas será de 4 euros para adultos, mientras que el acceso para los menores de 12 años -acompañados de adultos- será gratuito. Las entradas se adquirirán exclusivamente en la puerta de acceso a los corrales y no hay venta anticipada. Los jóvenes beneficiarios del bono cultural podrán utilizarlo para adquirir la entrada.