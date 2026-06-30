Los sanitarios que lanzarán el Txupinazo reivindican un trabajo que va mucho más allá del encierro en San Fermín

La Subdirección de Urgencias de Navarra afronta con ilusión el reconocimiento que supone haber sido elegida para lanzar el Txupinazo de San Fermín 2026, una distinción que, según explican sus representantes, pertenece a los cerca de 290 profesionales que integran el servicio. La persona encargada de prender la mecha se decidirá por sorteo entre toda la plantilla, ya que consideran que el trabajo es colectivo durante todo el año.

En una entrevista en Onda Cero Pamplona, la jefa del servicio, Miren Oscáriz, la médica Elisa Robledo y el enfermero Rubén Olaguibel destacaron que este reconocimiento también sirve para dar visibilidad a un servicio que sigue siendo un gran desconocido para buena parte de la ciudadanía. Además de cubrir los cinco últimos puestos sanitarios del recorrido del encierro, coordinan la asistencia desde SOS Navarra, atienden los centros de urgencias extrahospitalarias y mantienen operativo un amplio dispositivo sanitario durante todas las fiestas.

Los profesionales explicaron que el trabajo durante los Sanfermines va mucho más allá del encierro. Desde el 3 hasta el 15 de julio prestan atención sanitaria las 24 horas, reforzando la asistencia tanto a visitantes como a la población local y coordinándose con ambulancias, Cruz Roja, DYA e Interior para garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Pese a la intensidad del trabajo, reconocen que vivir las fiestas desde dentro también tiene un componente especial. Aseguran que el ambiente festivo se contagia incluso durante los turnos y que compatibilizar el trabajo con pequeños momentos para disfrutar de San Fermín ayuda a afrontar esos días con motivación.

Los tres entrevistados coincidieron en que el mejor balance posible es que los encierros transcurran con el menor número de heridos y que el amplio dispositivo sanitario pase desapercibido precisamente porque todo ha funcionado como estaba previsto.